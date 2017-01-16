В Вене осквернили памятник советским солдатам

В столице Австрии неизвестные облили краской памятник советским солдатам, погибшим при освобождении страны от фашизма. Об этом сообщает российское посольство в Австрии на своей странице в Twitter.
«В Вене осквернили памятник советским воинам-освободителям. Фасад залит темно-красной краской», – говорится в сообщении.
В Вене осквернён памятник советским Воинам-Освободителям. Фасад залит темно-красной краской. В @MFA_Austria направлена нота протеста. pic.twitter.com/rJ3QvUahOx— RusBotschaft Wien (@RusBotWien) January 16, 2017
В посольстве также уточнили, что уже отправили соответствующую ноту протеста в Министерство иностранных дел Австрии.
16 января 2017 года осквернён памятник советским Воинам-Освободителям на венской площади #Шварценбергплатц: https://t.co/tlJubIYxPe pic.twitter.com/jbCKW4cMhq— RusBotschaft Wien (@RusBotWien) January 16, 2017