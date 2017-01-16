В Вене осквернили памятник советским солдатам

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В столице Австрии неизвестные облили краской памятник советским солдатам, погибшим при освобождении страны от фашизма. Об этом сообщает российское посольство в Австрии на своей странице в Twitter.

«В Вене осквернили памятник советским воинам-освободителям. Фасад залит темно-красной краской», – говорится в сообщении.

Twitter

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В посольстве также уточнили, что уже отправили соответствующую ноту протеста в Министерство иностранных дел Австрии.

Twitter


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