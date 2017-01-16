Москва обвинила Вашингтон в новой гонке вооружений

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова
 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

Вашингтон инициирует новую «гонку вооружений», заявила представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Реализованные США планы масштабного развертывания вооруженных сил в Европе является сильным разрушительным потенциалом для всей архитектуры европейской безопасности, создают новую военно-политическую реальность, вносят существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте, угрожают долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики», - сказал она.

"Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена "холодной войны", - отметила Захарова.

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