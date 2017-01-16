В Киргизии опознаны тела 32 жертв крушения Boeing под Бишкеком

 

Фото: AP/Scanpix

В Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы опознаны 32 погибших в результате авиакатастрофы, произошедшей утром в понедельник в пригороде Бишкека рядом с аэропортом «Манас». Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Минздрава Киргизии.

По данным ведомства, в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознаны 32 тела погибших в результате крушения грузового самолета Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, упавшего на дачный поселок.

Неопознанными остаются останки еще нескольких человек, работа продолжается.

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Сообщалось, что власти Киргизии могут принять решение о сносе дачного поселка, на который упал самолет.

«Люди здесь не должны жить. На 23 участках проживало полторы тысячи человек, в основном из разных уголков нашей страны, и дома им предоставлены во временное пользование», — заявил глава правительственного штаба, первый вице-премьер страны Мухаммедкалый Абулгазиев.

В результате крушения самолета в поселке «Дача-Суу» полностью разрушены 17 домов, два дома сгорели и шесть домов частично разрушены.

Добавим, что грузовой самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, совершавший рейс по маршруту Гонконг — Бишкек — Стамбул, разбился в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы (ВПП) международного аэропорта «Манас» столицы Киргизии утром в понедельник.

По данным МЧС, всего в результате авиакатастрофы погибли 37 человек. МАК и руководство Киргизии сообщали о 32 погибших, среди которых четыре члена экипажа.

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