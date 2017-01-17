Охранник Кадырова погиб при странных обстоятельствах

 

Фото: AP/Scanpix

Один из охранников главы Чечни Рамзана Кадырова, заподозренный в подготовке вооруженного нападения на силовиков, погиб при странных обстоятельствах. Об этом сообщает в понедельник, 16 января, «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»).

Житель райцентра Курчалой Алихан Музаев, по информации издания, был задержан вместе с односельчанами вечером 15 января. Спустя некоторое время силовики якобы вернули семье его труп.

Родственникам сотрудники правоохранительных органов заявили, что в ходе задержания Музаев выхватил пистолет у одного из полицейских и застрелился. При этом

его родные не верят в версию о самоубийстве.

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Власти Чечни и правоохранительные органы пока официально не прокомментировали данную информацию.

Ранее 16 января сообщалось, что в Чечне с начала прошлой недели задержаны более 60 участников бандподполья, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ). Четверо бандитов были убиты при оказании вооруженного сопротивления силовикам.

По данным ТАСС,

участники ликвидированной сети ИГ готовили ряд резонансных преступлений на Северном Кавказе.

С задержанными проводятся следственные мероприятия.

15 января стало известно, что в Чечне задержан особо опасный террорист Имран Дацаев, которому ранее удалось скрыться во время спецоперации в селе Гелдаган Курчалоевского района.

11 января в Курчалоевском районе была проведена спецоперация по ликвидации боевиков. Силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-Юрт. На предложение сдаться преступники открыли огонь, после чего попытались скрыться. В результате четыре боевика были убиты, один задержан, еще одному удалось сбежать. Погибли двое сотрудников правоохранительных органов.

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