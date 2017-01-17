CNN припомнил Трампу резкие высказывания в адрес России

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп до участия в предвыборной гонке называл Россию «самой большой» проблемой Соединенных Штатов и выступал за санкции против Москвы. С таким утверждением выступил CNN, изучив серию интервью миллиардера, которые он дал в марте 2014 года в разгар Крымской весны.

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В частности, миллиардер выразил согласие с бывшим кандидатом в президенты США Миттом Ромни, назвавшим Россию «геополитическим врагом США номер один». «Митт был прав, и он также был прав, когда сказал в одной из дискуссий о России: «Наша самая большая проблема — Россия». Оказалось, что он абсолютно прав. Посмотрите, что Россия сделала с Ираном, как она взяла под контроль ситуацию в Сирии и практически во всех других местах. Мы выкинуты отовсюду», — заявил он 24 марта.

3 марта Трамп выразил мнение, что США могли бы использовать экономические меры в ущерб России. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики», — сказал миллиардер, отметив, что РФ «не является сильной страной в плане экономики».

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Позднее, 14 марта, республиканец открыто выступил за введение санкций против России.

«Мы определенно должны ввести санкции. И мы должны продемонстрировать силу... [Президент РФ Владимир] Путин обхитрил [американского коллегу Барака] Обаму», — заявил Трамп.

15 января 2017 года в интервью газетам Times и Bild Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. «Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией.

Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено»,

— сказал политик.

11 января Трамп в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, назвав его «ужасной организацией». На такой шаг он пошел после того, как телеканал сообщил о существовании компромата о его связях с Москвой.

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