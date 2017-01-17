Трехлетние поиски рейса MH370 в Индийском океане прекращены

Поиски пассажирского самолета малазийской авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 и пропавшего в марте 2014 года, прекращены по решению властей Малайзии, Китая и Австралии. Об этом сообщил координационный центр в Сиднее, передает DW.

Решение прекратить поиски было принято спустя почти три года после исчезновения.

«Сегодня подводный зонд в последний раз провел поиск пропавшего самолета, который так и не удалось локализовать в южной части Индийского океана в зоне поиска площадью в 120 тысяч квадратных километров», — говорится в тексте официального решения.

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Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года, на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа.

Позднее лайнер сошел с заданного курса, развернулся и полетел на юг над Индийским океаном.



















Aizvērt Пропал самолет Малайзии. Родственники в неведении AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA AFP/LETA Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







Установить хотя бы приблизительное место крушения авиалайнера не удалось до сих пор.

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