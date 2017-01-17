Президент Косово: Сербии хочет присоединить северные косовские территории по «крымской модели»

Президент Косово Хашим Тачи обвинил Сербию в планировании захвата северных территорий частично признанной республики по примеру присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Заявление прозвучало на фоне обострившихся отношений между Приштиной и Белградом из-за неудавшегося запуска поезда «Косово - это Сербия». Развязавшийся конфликт привел к тому, что президент Сербии Томислав Николич ранее заявил о готовности направить войска в Косово при возникновении угрозы жизни и безопасности сербскому населению.

В свою очередь Тачи сказал накануне в интервью Reuters, что отправленный из Белграда в Косовска-Митровицу поезд предназначался для провокации косоваров, чтобы создать предлог для военного вмешательства Сербии и аннексии северных территорий Косово.

«Намерение Сербии заключалось в том, чтобы использовать этот поезд, подаренный Россией, прежде всего, чтобы отрезать северную часть Косово и затем присоединить ее к Сербии. Это крымская модель», - заявил политик.

На северных территориях Косово проживают около 50 тысяч этнических сербов, отказывающихся признавать независимость частично признанной республики, которую сербские власти считают автономным краем в составе Сербии, и желающих вновь оказаться под управлением Белграда.

Реклама

Двумя днями ранее президент Сербии, также комментируя инцидент с поездом, пригрозил отправкой армии в Косово в случае необходимости. «Это не наша война, но мы пошлем солдат, если сочтем это нужным для защиты наших граждан», - заявил Николич. Вместе с тем политик выразил разочарование реакцией со стороны Евросоюза и НАТО на происшествие с поездом, который пришлось остановить на границе Сербии с Косово. «Если нет свободы передвижения, о какой европейской цивилизации мы можем говорить, о чем вообще говорить с Приштиной и ЕС?» - подчеркнул сербский президент.

Поезд «Белград - Косовска-Митровица» был запущен «Железными дорогами Сербии» («Железнице Србие») 14 января 2017 года. Днем в субботу дизельный локомотив производства российского «Метровагонмаша» отправился из Белграда и должен был прибыть в столицу сербского анклава в Косово - Косовску-Митровицу. Этот поезд должен был стать первым со времен косовского конфликта 1998-1999 годов, соединяющим сербскую столицу с отколовшейся автономией.

При этом особое внимание привлекло к себе оформление поезда.

Снаружи состав оформлен в цвета сербского флага, на нем написано «Косово - это Сербия» на 21 языке, включая албанский,

сообщало РИА «Новости». Внутри стены поезда украшены фотообоями с изображениями фресок из четырех находящихся под защитой ЮНЕСКО сербских святынь в Косово.

Днем в субботу Тачи написал на своей странице в Facebook, что «Косово уважает свободу передвижения людей и товаров», но «въезд поезда из Сербии с националистическими надписями, которые противоречат конституции и законам республики Косово, совершенно неприемлем».

Также президент частично признанной республики отметил, что в составе находились «должностные лица из Сербии, не имеющие разрешения на въезд в Косово». В связи с этим Тачи призвал предотвратить движение поезда из Белграда.

На этом фоне в СМИ появилась информация, что к границе Косово с Сербией стянуты силы косовоалбанского спецназа. Об этом, в частности, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на «информацию с мест». Агентство отмечало, что предположительно силы спецназа были переброшены к границе, чтобы не допустить проезда сербского поезда.

Также сообщалось, что на некоторых интернет-ресурсах на албанском языке появилась видеозапись, на которой некие лица в масках якобы устанавливают взрывчатку под рельсы на маршруте состава. После этого силами косовской полиции пути были обследованы, никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Согласно административному делению Сербии, Косово входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия. При этом фактически Косово является частично признанным государством, территория которого не контролируется Белградом.

Еще по этой теме