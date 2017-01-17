Американцы выиграли у России суд по делу о законе Димы Яковлева

Европейский суд по правам человека во вторник, 17 января, признал неправомерным действующий в РФ «закон Димы Яковлева», который запрещает американским семьям усыновлять детей из России. Об этом говорится в решении, опубликованном на официальном сайте Страсбургского суда.

ЕСПЧ вынес решение по 16 жалобам граждан США, которым не удалось усыновить российских детей. Суд обязал Россию выплатить несостоявшимся родителям (некоторые подавали жалобы парами) компенсации в размере по три тысячи евро, а также покрыть издержки заявителей в размере по 600 долларов.

Суд признал, что «закон Димы Яковлева» дискриминирует американцев в праве на усыновление российский детей,

то есть нарушает статью 14 («Запрещение дискриминации») в совокупности со статьей 8 («Право на уважение частной и семейной жизни») Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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При этом истцы утверждали, что «закон Димы Яковлева» нарушает статьи 3 («Запрещение пыток»), 8 («Право на уважение частной и семейной жизни») и 14 («Запрещение дискриминации»).

Всего жалобы подали 45 граждан США, которые планировали усыновить 27 детей из России.

В материалах суда отмечается, что они начали оформление документов для усыновления с 2010 по 2012 год, однако не смогли завершить процедуру из-за принятия «закона Димы Яковлева».

В большинстве случаев к моменту вступления документа в силу, то есть с 1 января 2013 года, авторы жалоб уже имели разрешение на усыновление от российских властей.

В материалах суда отмечено, что «многие из потенциальных приемных детей страдают от серьезных заболеваний и нуждаются в специализированной медицинской помощи». Кроме того, истцы сообщили, что уже успели познакомиться с сиротами.