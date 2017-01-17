Ведущие легкоатлетки РФ готовы выступить под нейтральным флагом

Ведущие российские легкоатлетки Анжелика Сидорова, Анастасия Калина и Елена Коробкина подали индивидуальные заявки на участие в международных стартах в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF).

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Отстраненным от международных соревнований российским легкоатлетам IAAF ранее предоставила возможность подачи индивидуальных заявок, в случае положительного рассмотрения которых они получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом.

Подать заявки имеют право около 60 российских атлетов, входящих в международный пул тестирования. Ранее заявка была принята только от одной россиянки - действующей чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Кучиной.

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О поступлении еще трех заявок объявил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин. Спортсменки обратились к IAAF через ВФЛА, которая является координатором процесса.

«Мы получили еще три заявки на участие в международных турнирах - от Анжелики Сидоровой, Анастасии Калины и Елены Коробкиной, заявки отправлены в IAAF, - сказал Шляхтин ТАСС. - Сколько еще заявок планируется получить? Мы не можем додумывать за людей, как только спортсмены изъявляют подать заявку, они подают документы во ВФЛА и мы инициируем этот процесс».

Анжелика Сидорова - чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом, Елена Коробкина - чемпионка Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 метров, а Анастасия Калина - чемпионка России в беге на 1500 метров.

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