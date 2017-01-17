Путин: заказчики «русского досье» на Трампа - «хуже проституток»

 

Фото: Mikhail Japaridze/TASS/Scanpix

Президент России Владимир Путин назвал бредом опубликованный BuzzFeed документ, в котором говорится об имеющимся у российских спецслужб компромате на избранного президента США Дональда Трампа - этот «компромат» также называют «русским досье». Те, кто заказал доклад о якобы компромате в РФ против Трампа, «хуже, чем проститутки», заявил Путин.

Еще по этой теме

Вероятно, глава государства имел в виду тех самых проституток, которые в люксе московского отеля «Ритц-Карлтон» якобы мочились перед Трампом на кровать, на которой спал действующий американский президент Обама - об этом, в частности, упоминалось в «русском досье».

Самим девушкам, которые, возможно, участвовали в акции в отеле «Ритц-Карлтон», также нашлось место в сегодняшнем заявлении Путина.

«Трамп занимался организацией конкурсов красоты. С трудом могу представить, что он встречался с девушками с пониженным уровнем социальной ответственности», - сказал о них президент.

Реклама

При этом Путин назвал проституцию «серьезным безобразным социальным явлением».

«Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе в связи с тем, что не могут по-другому обеспечить себе достойную жизнь и это в значительной степени вина общества и государства. А люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяют против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе - они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений», - объяснил сравнение президент.

По мнению Путина, в США продолжается политическая борьба, задача которой подорвать легитимность Трампа.

«Мы наблюдаем в США продолжающуюся острую политическую борьбу, в ходе которой ставится задача подорвать легитимность избранного президента», - заявил Путин, которого цитирует «Интерфакс». Он также добавил, что спецслужбы РФ не гоняются за каждым «богатеем из США».

Путин признал, что, несмотря на раздуваемые вокруг Трампа скандалы, он рассчитывает, что РФ и США смогут восстановить нормальные двусторонние отношения. При этом глава государства прокомментировал решение уходящей администрации США во главе с Обамой в последние дни своей работы в очередной раз продлить антироссийские санкции.

«Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории», - отметил Путин.

Еще по этой теме
Обама провел «тренировку» для чиновников Трампа

Обама провел «тренировку» для чиновников Трампа

Протесты на инаугурации Трампа могут собрать более 350 тысяч человек

Протесты на инаугурации Трампа могут собрать более 350 тысяч человек

Трамп назвал условие отмены санкций против России

Трамп назвал условие отмены санкций против России



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 69000 EUR

reklama.vesti.lv

Глаз не оторвать! Похудевшая Каменских увеличила грудь? Wo&Men

Глаз не оторвать! Похудевшая Каменских увеличила грудь?

Названы опаснейшие в мире пароли Hi-Tech

Названы опаснейшие в мире пароли

ТОП-5 бьюти-трендов, о которых стоит забыть в 2017 году Wo&Men

ТОП-5 бьюти-трендов, о которых стоит забыть в 2017 году

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами Showbiz

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами

Оцените самый модный и сексуальный джемпер будущей весны Wo&Men

Оцените самый модный и сексуальный джемпер будущей весны

TVNET спрашивает

Хорошо ли убирают снег возле твоего дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CE
NOLIKTAVAS DARBINIEKS/-CE
http://alkoutlet.lv

Темы

 