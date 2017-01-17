Путин: заказчики «русского досье» на Трампа - «хуже проституток»

Президент России Владимир Путин назвал бредом опубликованный BuzzFeed документ, в котором говорится об имеющимся у российских спецслужб компромате на избранного президента США Дональда Трампа - этот «компромат» также называют «русским досье». Те, кто заказал доклад о якобы компромате в РФ против Трампа, «хуже, чем проститутки», заявил Путин.

Вероятно, глава государства имел в виду тех самых проституток, которые в люксе московского отеля «Ритц-Карлтон» якобы мочились перед Трампом на кровать, на которой спал действующий американский президент Обама - об этом, в частности, упоминалось в «русском досье».

Самим девушкам, которые, возможно, участвовали в акции в отеле «Ритц-Карлтон», также нашлось место в сегодняшнем заявлении Путина.

«Трамп занимался организацией конкурсов красоты. С трудом могу представить, что он встречался с девушками с пониженным уровнем социальной ответственности», - сказал о них президент.

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При этом Путин назвал проституцию «серьезным безобразным социальным явлением».

«Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе в связи с тем, что не могут по-другому обеспечить себе достойную жизнь и это в значительной степени вина общества и государства. А люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяют против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе - они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений», - объяснил сравнение президент.

По мнению Путина, в США продолжается политическая борьба, задача которой подорвать легитимность Трампа.

«Мы наблюдаем в США продолжающуюся острую политическую борьбу, в ходе которой ставится задача подорвать легитимность избранного президента», - заявил Путин, которого цитирует «Интерфакс». Он также добавил, что спецслужбы РФ не гоняются за каждым «богатеем из США».

Путин признал, что, несмотря на раздуваемые вокруг Трампа скандалы, он рассчитывает, что РФ и США смогут восстановить нормальные двусторонние отношения. При этом глава государства прокомментировал решение уходящей администрации США во главе с Обамой в последние дни своей работы в очередной раз продлить антироссийские санкции.

«Вы знаете, есть такая категория людей, которые уходят, не прощаясь, из уважения к сложившейся обстановке, к ситуации, чтобы ничего не нарушать. А есть такие люди, которые бесконечно прощаются, но не уходят. Вот уходящая администрация, по-моему, относится как раз ко второй категории», - отметил Путин.

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