Порошенко: Я больше всех заинтересован в снятии санкций с России

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что санкции против России будут отменены, когда она «выведет войска с украинской земли» и «прекратит оккупацию», а потому он больше других заинтересован в том, чтобы это произошло.

«Если вы меня спросите, кто больше всего заинтересован в снятии санкции, то это президент Украины. Санкции будут сняты, когда российские войска уйдут с украинской земли, когда они остановят оккупацию», — сказал он в интервью Bloomberg.

По его словам, для восстановления и развития Украины прекращения «оккупации» вполне достаточно.

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«Это именно то, что нам нужно. Мы не требуем ничего большего, потому что сразу после освобождения территории от оккупации мы продемонстрируем значительное развитие этих территорий и мы не имеем никаких проблем с людьми на этих территориях», — отметил президент.

Ранее в ходе Всемирного экономического форума в Давосе Петр Порошенко попросил председателя КНР Си Цзиньпина о содействии в мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

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