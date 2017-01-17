Швейцария может дать Украине безвиз

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: AP/Scanpix

Украине предоставят безвиз после отмены Шенгена для украинцев.

Безвизовый режим для Украины будет предоставлен сразу после открытия Евросоюзом безвизового въезда в Шенгенскую зону. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), передают Українські Новини.

«Мы ожидаем в ближайшем времени решения Европейского парламента относительно безвизового режима... Сразу, как Украина получит право безвизовых путешествий в страны Шенгенской зоны, Швейцария также одновременно предоставит безвизовый режим для украинских граждан», - сказал он.

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Напомним, ранее Порошенко заявил, что промедления в вопросе безвиза подрывают веру украинцев в Европу, а именно этого добивается Россия.

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