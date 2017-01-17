В Индии директор и три учителя подозреваются в изнасиловании до полусмерти ребенка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция индийского города Джеханабад в штате Бихар расследует жуткое групповое изнасилование, совершенное прямо в государственной школе во время занятий. Там четверо педагогов, включая директора, надругались над малолетней школьницей, страдающей умственной отсталостью.

12-летнюю пострадавшую доставили в больницу Патны в критическом состоянии, пишет The Hindustan Times.

По предварительным данным, в изнасиловании ребенка подозреваются директор средней школы Kako Аджу Ахмад, а также три учителя - Атул Рехман, Абдул Бари и М. Шаукат.

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Версия о виновности учителей и директора в педофилии основана на показаниях матери пострадавшей девочки, которая работает учительницей в той же школе Kako.

В момент совершения преступления преподавательница находилась на уроке. Потом она стала искать дочь, и обнаружила ее в шоковом состоянии на крыше школы.

По предварительным данным, там же, на крыше, и было совершено дерзкое и циничное изнасилование.

Учительница говорит, что старалась практически постоянно присматривать за своей дочерью, поскольку девочка несамостоятельна из-за проблем с интеллектом.

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