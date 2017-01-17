Киев объяснил, почему не подает в суд из-за Крыма

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Alexei Pavlishak/TASS/Scanpix

Международный суд ООН не может рассматривать вопрос, если нет согласия другой стороны.

На рассмотрение вопроса о возвращении Крыма в международном суде ООН необходимо согласие России, заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

По ее словам, признание юрисдикции международного суда ООН происходило исключительно на основании определенных конвенций.

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«Требуется согласие России на рассмотрение этого вопроса в международном суде ООН, он не может рассматривать вопрос, если нет согласия другой стороны»,

- добавила Зеркаль.

При этом она отметила, что существует восемь документов, где Россия и Украина признали обязательность юрисдикции судебных или арбитражных институтов.

"Среди них, в частности, конвенции о запрете расовой дискриминации и конвенция о запрещении финансирования терроризма», - сказала она.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин добавил, что в рамках указанных конвенций Россия признала юрисдикцию международного суда ООН и это означает, что в случае, если международный суд ООН примет эти соответствующие предварительные меры, то Россия не имеет политических или международно-правовых средств, каким образом их не соблюдать. «Она не может их заблокировать, например, в Совете Безопасности, поэтому мы используем это именно в рамках соответствующих исков», - сказал Климкин.

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