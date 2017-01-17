Керри назвал санкции против России эффективными

Джон Керри
 

Джон Керри. Фото: REUTERS/Scanpix

Госсекретарь США Джон Керри считает, что антироссийские санкции, введенные Штатами и Евросоюзом из-за событий на Украине, эффективно работают. По его словам, об этом свидетельствуют экономические показатели России.

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«Многие нам говорят вооружить Украину, но санкции и так остановили Россию. Посмотрите на экономические показатели: рубль, инвестиции, демография и еще многое другое. Санкции эффективно работают. Мы тяжело работаем над тем, чтобы сохранять Европу единой в условиях санкций, и нам это удается», — сказал Керри на форуме в Давосе.

Он призвал Европу и дальше сохранять единую позицию по вопросу санкций против РФ.

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Керри также отметил, что не знает, как будет вести себя администрация нового президента Дональда Трампа по вопросу санкций. Однако он выразил надежду, что европейские страны «всегда будут помнить, во имя каких ценностей существуют отношения между США и Европой на протяжении уже 70 лет», передает RNS. Ранее Керри заявил, что проблемы в отношениях США и России возникали из-за российского руководства.

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