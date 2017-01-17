В Гамбиии объявили о чрезвычайном положении за 2 дня до инаугурации Трампа

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Гамбии Яйа Джамме, потерпевший поражения на выборах в декабре 2016 года, объявил в стране чрезвычайное положение сроком на 90 дней. Об этом было объявлено по государственному телевидению, сообщает Associated Press.

В своем обращении президент заявил о «беспрецедентном вмешательстве» других государств в ход выборов, передает агенство.

Джамме объявил чрезвычайное положение за два дня до предполагаемой инаугурации победителя президентских выборов, оппозиционера Адама Бэрроу. Он отказывается оставить пост под предлогом того, что на выборах были выявлены нарушения.

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17 января появилась информация о подготовке Нигерии и других западноафриканских стран к военному вторжению в случае отказа Джамме покинуть пост. Нигерия отправила к берегам Гамбии военный корабль.

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