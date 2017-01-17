Президент Молдавии не исключил выхода из соглашения с ЕС

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Кишинев в случае принятия плана сотрудничества с ЕАЭС аннулирует соглашение с Брюсселем, заявил в Москве новый президент Молдавии Додон.

Молдавия может выйти из соглашения об ассоциации с ЕС, подписанного в 2014 году, если будет разработан план сотрудничества Кишинева с Евразийским экономическим союзом, заявил новый президент страны Игорь Додон во время визита в Москву во вторник, 17 января. «Не исключаю, что это соглашение будет аннулировано после следующих парламентских выборов», - цитирует слова Додона агентство AFP. В начале февраля Додон намерен уведомить Брюссель о своих планах сближения с Москвой вопреки существующим договоренностям с ЕС.

Маленьким странам, в частности Молдавии, выгоднее участвовать в таких организациях, где их мнение учитывают, указал Додон. «В Евразийском экономическом союзе каждая страна, вне зависимости от населения и ВВП, имеет право голоса», - добавил он.

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Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря. В ноябре 2016 года пророссийский кандидат выиграл президентские выборы. Его соперницей была экс-министр образования Майя Санду, возглавляющая проевропейскую партию PAS (Partidul «Actiunea si solidaritatea» - «Действие и солидарность»). Свой первый официальный визит Додон совершил в Москву.

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