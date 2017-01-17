Путин: В США готовят Майдан против Трампа

У российского президента складывается впечатление, что некие силы «потренировались» в Киеве и готовы устроить Майдан в Америке.

В США определенные силы хотят устроить «Майдан» в стране, чтобы подорвать легитимность избрания Дональда Трампа, заявил российский президент Владимир Путин.

«Складывается впечатление, что они «потренировались» в Киеве и готовы устроить «майдан» в Америке, лишь бы не дать республиканцу вступить в должность», – цитирует Путина РИА Новости.

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По его словам, элиты, выступающие против Трампа, ставят перед собой как минимум две задачи. Первыя из них - подорвать легитимность избранного президента США.

Вторая задача, как говорит Путин, «связать вновь избранного президента по рукам и ногам» в выполнении обещаний, данных в ходе предвыборной кампании.

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