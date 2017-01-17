Путин: В США готовят Майдан против Трампа

Владимир Путин
 

Владимир Путин. Фото: AP/Scanpix

У российского президента складывается впечатление, что некие силы «потренировались» в Киеве и готовы устроить Майдан в Америке.

В США определенные силы хотят устроить «Майдан» в стране, чтобы подорвать легитимность избрания Дональда Трампа, заявил российский президент Владимир Путин.

«Складывается впечатление, что они «потренировались» в Киеве и готовы устроить «майдан» в Америке, лишь бы не дать республиканцу вступить в должность», – цитирует Путина РИА Новости.

Реклама

По его словам, элиты, выступающие против Трампа, ставят перед собой как минимум две задачи. Первыя из них - подорвать легитимность избранного президента США.

Вторая задача, как говорит Путин, «связать вновь избранного президента по рукам и ногам» в выполнении обещаний, данных в ходе предвыборной кампании.

Еще по этой теме
В Гамбиии объявили о чрезвычайном положении за 2 дня до инаугурации Трампа

В Гамбиии объявили о чрезвычайном положении за 2 дня до инаугурации Трампа

Россия признала Евромайдан госпереворотом

Россия признала Евромайдан госпереворотом

Ющенко рассказал о последствиях Майдана для его участников

Ющенко рассказал о последствиях Майдана для его участников


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 35900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34500 EUR

reklama.vesti.lv

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник Showbiz

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник

ТОП-5 бьюти-трендов, о которых стоит забыть в 2017 году Wo&Men

ТОП-5 бьюти-трендов, о которых стоит забыть в 2017 году

Оцените самый модный и сексуальный джемпер будущей весны Wo&Men

Оцените самый модный и сексуальный джемпер будущей весны

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами Showbiz

Дети Пугачевой и Галкина взорвали Сеть своими танцами

Названы опаснейшие в мире пароли Hi-Tech

Названы опаснейшие в мире пароли

TVNET спрашивает

Хорошо ли убирают снег возле твоего дома? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
GRĀMATVEŽA PALĪGS/-DZE
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
PĀRDOŠANAS DIREKTORA VIETNIEKU/- ...
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
ELEKTRIĶI-MEHĀNIĶI
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
GALVENAIS/-Ā GRĀMATVEDIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 