США в ООН назвали Россию угрозой мировому порядку

Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр выступила с прощальной речью. В ней она подчеркнула, что своей международной политикой Москва подрывает существующий мировой порядок.

Действия России не способствуют новому мировому порядку, «они подрывают существующий», заявила во вторник, 17 января, в своей последней речи в качестве постоянного представителя США при ООН Саманта Пауэр.

По ее словам, Москва ведет агрессивные и дестабилизирующие действия, которые угрожают основанному на правилах международному порядку. В качестве примеров Пауэр назвала вмешательство РФ на Украине, поддержку Москвой правительства Башара Асада в гражданской войне в Сирии и попытки Кремля повлиять на исход выборов в демократических странах Запада.

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Днем ранее в интервью Национальному общественному радио США постпред указала, что Россия не является надежным членом Совета Безопасности ООН. «Они отказались следовать своду правил», - сказала Пауэр. Она вновь обвинила РФ в блокировании действий международного сообщества по выводу Сирии из кризиса.

Новым постпредом США при ООН станет экс-губернатор Южной Каролины Никки Хэйли, выдвиженка будущего президента Дональда Трампа.

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