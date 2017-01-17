Стрелок из аэропорта Флориды заявил, что действовал от имени ИГ

Полиция Флориды
 

Полиция Флориды. Фото: REUTERS/Scanpix

Ветеран войны в Ираке Эстебан Сантьяго, убивший пять человек в аэропорту Флориды 6 января, на допросе заявил, что действовал от имени террористов из «Исламского государства». Об этом на слушании о залоге преступника заявил агент ФБР.

Как пишет CNN, агент не уточнил, были ли у Сантьяго, по собственным словам, связи с ИГ.

6 января 26-летний Эстебан Сантьяго открыл стрельбу в аэропорту Флориды, убив пять человек и ранив восемь. Его удалось задержать. Как оказалось, оружие он провез в багаже в соответствии с правилами. Сантьяго с 2007 по 2016 год служил в Национальной гвардии,

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в 2010 году он провел несколько месяцев в Ираке, где его подразделение занималось разминированием дорог. После увольнения он обратился в ФБР и заявил, что американская разведка контролирует его разум, заставляя смотреть видео, снятые террористами из ИГ. Он согласился на психиатрическое лечение, его дело было закрыто.

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