Польских дипломатов не пустили в Россию через границу с Белоруссией

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Agnese Gulbe / LETA

Пограничники России не пустили в страну польских дипломатов, которые пытались пересечь российско-белорусскую границу в Смоленской области через пункт пропуска «Красная Горка».

Как сообщает пограничное управление ФСБ по региону, два автомобиля с дипломатическими номерами направлялись из Белоруссии в Россию и были остановлены на границе двух стран на трассе Москва — Минск.

«Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в Россию граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах», — пояснил представитель погрануправления Александр Лазненко.

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Он отметил, что на российско-белорусской границе нет погранпостов, но на трассе при въезде в Россию постоянно дежурит пограничный наряд.

Осенью 2016 года пункт «Красная Горка» закрыли для всех, кроме граждан России и Белоруссии. Ближайшие пункты, где иностранцы могут пересечь границу двух стран, — пункт в Брянской области и КПП «Бурачки» на границе России и Латвии.

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