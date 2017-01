Новым главой Европарламента по итогам голосования на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге стал представитель парламентской фракции Европейской народной партии 63-летний итальянец Антонио Таяни.

Об этом говорится в Twitter Европарламента.

#EPlenary has elected Italian @Antonio_Tajani (EPP) as the new president of the European Parliament. RT and spread the news! pic.twitter.com/ibxO9ToJcT— European Parliament (@Europarl_EN) 17 января 2017 г.