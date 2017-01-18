Россия продлила Сноудену вид на жительство

Власти России продлили экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену вид на жительство в РФ еще на два года. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
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«Самое смешное, что бывший замглавы ЦРУ не знает, что Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет», – написала она, прокомментировав таким образом слова бывшего замглавы ЦРУ Майкла Морелла, который заявил, что у России есть «отличная возможность» сделать подарок избранному президенту США Дональду Трампу к инаугурации, выдав Сноудена США.
Ранее сообщалось, что петицию о помиловании Сноудена подписали более миллиона человек.
В 2013 году Сноуден передал журналистам секретные документы, доказывавшие факт отслеживания спецслужбами телефонных звонков рядовых граждан. Сноудену удалось бежать в Гонгконг, а затем в Россию, где он получил убежище и проживает до сих пор.
В США Сноудена обвиняют в краже государственного имущества, незаконном использовании информации, касающейся национальной обороны, а также в намеренном разглашении секретных данных.Еще по этой теме