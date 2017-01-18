Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг (ранее — Брэдли Мэннинг), которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона, сообщает ABC News в сети микроблогов Twitter.
«Челси Элизабет Мэннинг <…> Смягчение наказания: тюремный срок истечет 17 мая 2017 года», — говорится в постановлении Белого дома, которое имеется в распоряжении телеканала.
11 января
Барак Обама включил информатора WikiLeaks Челси Мэннинг в список на возможное смягчение наказания.
Ранее в WikiLeaks заявляли, что если действующий президент США Барак Обама помилует информатора портала Челси Мэннинг, которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов Пентагона, то Джулиан Ассанж, который является основателем ресурса, согласится на экстрадицию в Соединенные Штаты.