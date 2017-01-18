Обама смягчил приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннинг

Izvēlies atbildi

Рассчитываю только на свои личные сбережения 0%

Я не такой наивный 0%

В лучшем случае дадут пособие по старости 100 евро 40%

Конечно, я всю жизнь работал и платил налоги 60%

Зарабатываю пенсию за рубежом, она точно будет 0%