В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Самолет American Airlines столкнулся с другим воздушным судном в нью-йоркском аэропорту LaGuardia во вторник около двух часов дня по местному времени. Об этом сообщили представители администрации аэропорта.

Авиалайнер American Airlines стоял у своих ангарных ворот, когда его крыло ударил буксируемый American Eagle.

На борту одного самолета находилось 97 пассажиров, на борту другого — 56.

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Известно, что никто из пассажиров не пострадал, их пересадили на другие рейсы. Сообщается, что несколько вылетов в связи с происшествием были отложены.


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