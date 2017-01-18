В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два самолета

Самолет American Airlines столкнулся с другим воздушным судном в нью-йоркском аэропорту LaGuardia во вторник около двух часов дня по местному времени. Об этом сообщили представители администрации аэропорта.
Авиалайнер American Airlines стоял у своих ангарных ворот, когда его крыло ударил буксируемый American Eagle.
На борту одного самолета находилось 97 пассажиров, на борту другого — 56.
Известно, что никто из пассажиров не пострадал, их пересадили на другие рейсы. Сообщается, что несколько вылетов в связи с происшествием были отложены.