Инаугурация Трампа. Бойкот объявили 50 демократов

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

В США растет количество конгрессменов от Демократической партии, которые объявили бойкот инаугурацию Дональда Трампа. По данным ВВС, их количество уже превышает 50 человек.

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Конгрессмены объясняют свое решение желанием поддержать Джона Льюиса, вступившего в конфликт с Трампом и назвавшего избранного президента нелегитимным из-за вмешательства России в выборы.

Трамп написал ответ в Twitter: «Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата».

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Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа - это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении «политики разъединения и ненависти».

Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.

Это не первый случай массового бойкота церемонии инаугурации.

Например, в 1973 году около 80 конгрессменов бойкотировали инаугурацию Ричарда Никсона.

Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тысяч человек. Не ясно, пройдут ли в этот день акции протеста.

Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Дональда Трампа находится на исторически низком уровне для президента, вступающего в должность.

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