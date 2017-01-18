Инаугурация Трампа. Бойкот объявили 50 демократов

В США растет количество конгрессменов от Демократической партии, которые объявили бойкот инаугурацию Дональда Трампа. По данным ВВС, их количество уже превышает 50 человек.
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Конгрессмены объясняют свое решение желанием поддержать Джона Льюиса, вступившего в конфликт с Трампом и назвавшего избранного президента нелегитимным из-за вмешательства России в выборы.
Трамп написал ответ в Twitter: «Все это болтовня, болтовня, болтовня - и никаких действий или результата».
Многие конгрессмены посчитали, что слова Трампа - это неуважение к Льюису. Конгрессмен от Миннесоты Кейт Эллисон обвинил Трампа в проведении «политики разъединения и ненависти».
Позднее Трамп продолжил критиковать Льюиса, который, по мнению избранного президента, ошибочно заявил, что он впервые с тех пор, как в 1987 году вошел в конгресс, пропустит инаугурацию президента США.
Это не первый случай массового бойкота церемонии инаугурации.
Например, в 1973 году около 80 конгрессменов бойкотировали инаугурацию Ричарда Никсона.
Церемонию в Вашингтоне в эту пятницу собираются посетить около 800-900 тысяч человек. Не ясно, пройдут ли в этот день акции протеста.
Опросы общественного мнения показывают, что рейтинг одобрения Дональда Трампа находится на исторически низком уровне для президента, вступающего в должность.Еще по этой теме