Трамп потребовал от недоброжелателей вернуть билеты на его инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решившие бойкотировать его инаугурацию должны вернуть билеты.

«Что касается тех людей, которые не пойдут (на инаугурацию — ред), все нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты», — говорит Трамп во фрагменте интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в среду.

По данным AP,

более 30 конгрессменов от Демократической партии объявили о планах бойкотировать предстоящую 20 января инаугурацию 45-го президента США.

Реклама

Между тем, как сообщали в декабре—январе американские СМИ, о своем намерении присутствовать на церемонии заявили 39-й президент США Джимми Картер, 42-й президент Билл Клинтон с супругой Хиллари и 43-й президент Джордж Буш-младший с супругой Лорой. Джордж Буш-старший, которому сейчас 92 года, пропустит инаугурацию по состоянию здоровья.

Еще по этой теме