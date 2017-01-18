Трамп потребовал от недоброжелателей вернуть билеты на его инаугурацию

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что решившие бойкотировать его инаугурацию должны вернуть билеты.

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«Что касается тех людей, которые не пойдут (на инаугурацию — ред), все нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты», — говорит Трамп во фрагменте интервью телеканалу Fox News, полная версия которого выйдет в эфир в среду.

По данным AP,

более 30 конгрессменов от Демократической партии объявили о планах бойкотировать предстоящую 20 января инаугурацию 45-го президента США.

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Между тем, как сообщали в декабре—январе американские СМИ, о своем намерении присутствовать на церемонии заявили 39-й президент США Джимми Картер, 42-й президент Билл Клинтон с супругой Хиллари и 43-й президент Джордж Буш-младший с супругой Лорой. Джордж Буш-старший, которому сейчас 92 года, пропустит инаугурацию по состоянию здоровья.

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