Российские чиновники устроили драку на новогоднем корпоративе в Москве

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Подчиненные заместителя председателя правительства России Ольги Голодец стали участниками массовой драки в ресторане в центре Москвы. Как сообщает Life, в потасовке участвовали более 20 человек.

В разгар новогоднего корпоратива чиновники правительства вышли на улицу покурить. Там у них произошел конфликт с сотрудниками одной из частных фирм, которые также отдыхали в заведении. Ссора быстро переросла драку. Разнимать участников побоища пришлось охранникам ресторана.

К месту инцидента была вызвана полиция, которая опросила участников драки, а после чего объявила в розыск несколько человек, сбежавших с места происшествия.

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