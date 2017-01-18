Песков: Кремль не следит за судьбой Сноудена

Дмитрий Песков
 

Дмитрий Песков. Фото: AP/Scanpix

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос о планах бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена следует адресовать его адвокатам, передает ТАСС.

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«Это не вопрос Кремля и мы не располагаем информацией о том, чем занимается господин Сноуден», — сказал Песков, отвечая на вопрос, поступала ли информация о том, как может развиваться ситуация со Сноуденом на фоне смягчения в США наказания информатору WikiLeaks Брэдли (Челси) Мэннингу.

Пресс-секретарь президента напомнил, что бывший сотрудник ЦРУ находится в России по временному разрешению, которое продлено. «И какой-то дальнейшей информацией мы не обладаем.

Все его контакты с внешним миром осуществляются через его адвокатов, в том числе — через адвоката в США, это их вопрос»,

— добавил Песков.

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Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности.

В июне 2013 года он бежал из США в Гонконг. Оттуда он вылетел в Москву, чтобы направиться в Эквадор. Однако в итоге Сноуден остался в России, так как власти США аннулировали его паспорт. В 2014 году Сноуден получил вид на жительство в РФ сроком на три года.

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