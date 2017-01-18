В Татарстане двое собутыльников от скуки изнасиловали коллегу по работе

Следователи Елабуги в Татарстане завели уголовное дело на двух мужчин, которых подозревают в сексуальном преступлении. Заявление в правоохранительные органы подал сослуживец подозреваемых. Он утверждает, что злоумышленники во время пьянки принудили его к сексу в качестве развлечения.

Уголовное наказание грозит 33-летнему жителю Саранска (Мордовия) по имени Сергей, а также его коллеге-ровеснику из Набережных Челнов, сообщает «Столица С».

По данным начатого расследования, 15 января 2017 года обвиняемые находились в съемной квартире на проспекте Мира в Елабуге. Там они праздновали второй день старого Нового года вместе с 36-летним сослуживцем.

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В какой-то момент двум собутыльникам стало скучно в отсутствие девушек, уточняет «Новый взгляд».

«Житель Татарстана предложил мордовскому другу «позабавиться» с гостем. С него спустили штаны и надругались», - пишет «Столица С».

Чтобы подавить сопротивление жертвы, злоумышленники избили потерпевшего, нанеся ему удары кулаками.

Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Предполагаемым насильникам грозит наказание в виде шести лет лишения свободы.

17 января Елабужский городской суд принял решение об аресте подозреваемых на два месяца.

Как сообщили в правоохранительных органах, арестованные отрицают вину в групповом изнасиловании и говорят, что все происходило по обоюдному согласию с потерпевшим.

Известно, что у Сергея в Саранске осталась жена и двое маленьких детей. В Елабуге он работал вахтовым методом - три недели через три. Его подельник был ранее судим за грабеж.

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