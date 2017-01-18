Лайнер со 150 пассажирами съехал со взлетной полосы в Париже

Лайнер немецкой авиакомпании Lufthansa выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль. Об этом сообщает портал Airlive.

Инцидент произошел в среду, 18 января, когда самолет со 150 пассажирами, прибывший из Франкфурта, направлялся к месту стоянки. В результате ЧП никто не пострадал.

Пассажиры благополучно покинули воздушное судно и были доставлены в терминал воздушной гавани. Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Lufthansa отменила обратный рейс во Франкфурт. По факту происшествия начато расследование.

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В конце декабря воздушное судно индийского перевозчика Jet Airways выкатилось за пределы ВПП в аэропорту Гоа. В ходе эвакуации из самолета травмы получили 12 человек.

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