В Раде Украины обвинили Савченко в государственной измене

Депутат Верховной Рады Иван Винник потребовал от Службы безопасности Украины (СБУ) возбудить против парламентария Надежды Савченко уголовное дело по статье «Государственная измена». Об этом в среду, 18 января, сообщает «Украинская правда».

«Хотел бы обратиться к представителям СБУ и сделать заявление об уголовном правонарушении по факту совершения умышленных действий в ущерб территориальной целостности и сувернитету, национальной безопасности Украины», — сказал он на заседании комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

Днем ранее Савченко высказала мнение, что возвращение Донбасса под контроль украинских властей возможно только при отказе Киева от претензий на Крым.

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В декабре 2016-го в Минске парламентарий провела переговоры с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александром Захарченко и Игорем Плотницким. По словам депутата, стороны обсудили вопрос обмена пленными.

Обмен пленными, захваченными сторонами в ходе конфликта на юго-востоке Украины, предусмотрен Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев не признает результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

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