При атаке на военный лагерь в Мали погибли 42 человека

 

Фото: AP/Scanpix

В результате серии терактов в военном лагере Мали погибли 42 человека. Об этом сообщает Reuters.

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Еще 115 человек ранены. Кроме того, погибли все пять террористов, находившихся за рулем набитых взрывчаткой автомобилей, протаранивших заграждение лагеря. По словам медиков, все больницы города работают только на прием пострадавших при атаке. Многие из них находятся в критическом состоянии, некоторые скончались от ран прямо на операционном столе.

Подвергшийся нападению лагерь находится на севере страны, в городе Гао. Там расквартированы силы правительственных войск, а также отряды вооруженной оппозиции, согласившиеся под влиянием ООН пойти на мировую с властями. Согласно договору, солдаты и бывшие боевики должны осуществлять совместное патрулирование региона.

Нападение произошло во время общего сбора.

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В Мали объявлен трехдневный траур по жертвам теракта. Ответственность за нападение на себя никто не взял. По словам официального представителя армии Диаррана Коне, установить причастных пока не удалось: на машинах, которыми пользовались террористы, были нанесены знаки совместных патрулей.

Полиция не исключает, что атаку организовали боевики, связанные с «Исламским государством» или «Аль-Каидой».

Гражданская война в Мали началась в 2012 году. В ней приняли участие племенные ополчения туарегов, исламисты, отряды вооруженной оппозиции и подразделения правительственных войск. В 2013 году в страну были введены французские войска, которым удалось стабилизировать ситуацию и отбить у мятежников ранее захваченные ими ключевые города. Гао считается стратегически важным пунктом, все подходы к городу тщательно охраняются силами ООН, французского контингента и армии Мали.

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