Жители США и Канады потратили 53 миллиарда долларов на марихуану

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Жители США и Канады потратили в 2016 году 53,3 миллиарда долларов на приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях, пишет Business Insider со ссылкой на отчет ArcView Market Research. По подсчетам издания, это больше, чем североамериканцы потратили в течение года в ресторанах быстрого питания «Макдоналдс» и «Старбакс».

В отчете говорится, что черный рынок марихуаны теряет позиции, ее приобретение постепенно легализуется — ежегодно потребители тратят все больше денег на законную покупку каннабиса, но этот процесс, по данным исследователей, идет довольно медленно.

Североамериканский рынок законной марихуаны в 2016-м составил около 6,7 миллиарда долларов, что на 30 процентов больше предыдущего года. При этом большая часть наркотика приобреталась на черном рынке: его доля за год снизилась с 90 до 87 процентов.

Реклама

«Эти цифры свидетельствуют о том, что индустрия производства легальной марихуаны быстро растет,

но черный рынок растет еще более быстрыми темпами и получает львиную долю доходов», — говорится в статье.

Издание отмечает, что 2016 год был удачным для любителей «травки», поскольку семь американских штатов легализовали марихуану в той или иной форме в день выборов, в том числе Калифорния — один из самых экономически развитых штатов США.

Гендиректор ArcView Market Research Трой Дейтон (Troy Dayton) заявил изданию, что рынок каннабиса растет значительно быстрее других потребительских рынков, таких как продукты питания, домашнее видео или гаджеты, потому что ему не нужно искусственно создавать спрос или внедрять инновации. Его задача состоит в легализации продукта, который и так пользуется популярностью, резюмировал он.

Еще по этой теме
В США сорт медицинской марихуаны назвали Кива

В США сорт медицинской марихуаны назвали Кива

В США после легализации марихуаны снизилась смертность на дорогах

В США после легализации марихуаны снизилась смертность на дорогах

Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны

Неизвестный переделал надпись Hollywood «в честь» марихуаны


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 235000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Гигантскую трещину в Антарктиде показали на видео Hi-Tech

Гигантскую трещину в Антарктиде показали на видео

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет Wo&Men

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин Wo&Men

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин

Горячо! Телеведущая Майя Силова поразила откровенным снимком Showbiz

Горячо! Телеведущая Майя Силова поразила откровенным снимком

Российская актриса рассказала о соседстве с Путиным Showbiz

Российская актриса рассказала о соседстве с Путиным

Наркотики

TVNET спрашивает

Вы рассчитываете на государственную пенсию на старости лет? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 