Иранец в холодильнике попал в Украину вместо Германии

 

Фото: Скриншот видео

На таможенном посту «Черновцы» возле украинско-румынской границы пограничники обнаружили гражданина Ирана, укрывавшийся в рефрижераторной фуре среди ящиков с овощами, говорится на сайте госпогранслужбы.

Нелегал хотел попасть в Германию. В холодильной камере он провел более трех дней. Автомобиль, в котором находился иранец, следовал из Турции в страны Евросоюза через Украину.

Сейчас мужчину доставили в пункт временного содержания местного погранотряда, где его осмотрят и по необходимости окажут ему медицинскую помощь.

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Судьбу иранца решит суд. Скорее всего, его депортируют в Иран, отметили в Госпогранслужбе Украины.

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