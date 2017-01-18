В России охотники за уши вытащили из воды тонущих кабанов

Двое мужчин пошли на охоту, но вместо зайцев наткнулись на трёх кабанов, которые провалились под лёд и спасли их, видео появилось на сайте издания 360 17 января. Один из них отправился к полынье спасать животных, а второй продолжал снимать.

Первого и второго кабанов охотнику удалось вытащить из воды за уши, и они быстро убежали в лес. Третий попытался укусить мужчину, когда тот протянул к нему руки, и его спасение осталось за кадром.

Где именно было снято видео, кто его авторы и чем закончилось спасение третьего кабана, пока неизвестно.

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Видео: