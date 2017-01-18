Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины

Петр Порошенко
 

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Петр Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины.

Об этом, как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, глава государства сказал в интервью Reuters во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума.

«Россия должна вывести свои войска из Украины»,

- заявил президент.

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Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм. Также президент в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украина, борясь за свою независимость, борется за ценности всего демократического мира. Ранее Киев объяснил, почему Украина не подает в суд из-за Крыма.

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