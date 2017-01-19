Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ

Барак Обама
 

Барак Обама. Фото: AP/Scanpix

Президент США Барак Обама считает, что наличие конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой соответствует интересам США и всего мира. Об этом уходящий американский лидер заявил на прощальной пресс-конференции в Белом доме.

Еще по этой теме

«Думаю, в интересах Америки и мира, чтобы мы имели конструктивные отношения с Россией», - сказал Обама.

По словам президента США, при новом американском лидере Дональде Трампе Москва и Вашингтон смогут осуществить дальнейшее сокращение своих ядерных арсеналов.

Реклама

Обама напомнил, что во время его первого президентского срока США и РФ договорились о сокращении ядерных вооружений. Он заверил, что от дальнейшей работы на этом направлении Москва отказалась. «Если избранный президент Трамп сможет возобновить эти переговоры в серьезном ключе, думаю, есть масса возможностей для обеих стран уменьшить ядерные арсеналы», - сказал он. Обама выразил надежду на такое развитие событий.

Еще по этой теме
Прощальный твит Обамы собрал рекордное число лайков

Прощальный твит Обамы собрал рекордное число лайков

Обама провел «тренировку» для чиновников Трампа

Обама провел «тренировку» для чиновников Трампа

Обама продлил санкции против России

Обама продлил санкции против России


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 123000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Дочь Пригожина показала своего главного мужчину Showbiz

Дочь Пригожина показала своего главного мужчину

Вода может способствовать развитию умственных способностей Hi-Tech

Вода может способствовать развитию умственных способностей

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник Showbiz

Кети Топурия следом за Глюкозой примерила «голый» купальник

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин Wo&Men

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью Wo&Men

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 