Обама: в интересах США и мира иметь конструктивные отношения с РФ

Президент США Барак Обама считает, что наличие конструктивных отношений между Вашингтоном и Москвой соответствует интересам США и всего мира. Об этом уходящий американский лидер заявил на прощальной пресс-конференции в Белом доме.

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«Думаю, в интересах Америки и мира, чтобы мы имели конструктивные отношения с Россией», - сказал Обама.

По словам президента США, при новом американском лидере Дональде Трампе Москва и Вашингтон смогут осуществить дальнейшее сокращение своих ядерных арсеналов.

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Обама напомнил, что во время его первого президентского срока США и РФ договорились о сокращении ядерных вооружений. Он заверил, что от дальнейшей работы на этом направлении Москва отказалась. «Если избранный президент Трамп сможет возобновить эти переговоры в серьезном ключе, думаю, есть масса возможностей для обеих стран уменьшить ядерные арсеналы», - сказал он. Обама выразил надежду на такое развитие событий.

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