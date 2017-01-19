В Зимбабве шесть человек погибли от удара молнии во время похорон

 

Фото: Flickr/One Day Closer

В Зимбабве молния убила шесть человек, пришедших на похороны. Об этом в среду, 18 января, сообщает издание Daily Mirror.

Еще по этой теме

Инцидент произошел в провинции Северный Матабелеленд на западе страны. Жители деревни собрались, чтобы похоронить сестру вождя. Началась гроза, и молния ударила в дом. Он загорелся, но никто не пострадал. Следующая молния попала в дерево, под которым участники похорон прятались от дождя.

Шесть человек погибли, еще три человека получили ожоги. Один из местных жителей отвез пострадавших на собственном автомобиле в больницу округа Бинга. Им оказали первую помощь и отпустили по домам.

Реклама

5 января сообщалось, что словацкого мотогонщика Ивана Якеша, участвовавшего в проходящем в Южной Америке ралли-марафоне «Дакар», ударила молния. Электрический разряд не причинил спортсмену серьезного вреда.

Еще по этой теме
В летевший из Мюнхена в Москву самолет попала молния

В летевший из Мюнхена в Москву самолет попала молния

Момент удара молнии в самолет попал на видео

Момент удара молнии в самолет попал на видео

От удара молнии в Норвегии погибли 323 диких оленя

От удара молнии в Норвегии погибли 323 диких оленя


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 13000 EUR

reklama.vesti.lv

Горячо! Телеведущая Майя Силова поразила откровенным снимком Showbiz

Горячо! Телеведущая Майя Силова поразила откровенным снимком

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты Hi-Tech

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет Wo&Men

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью Wo&Men

Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин Wo&Men

Учитесь жить! 94-летняя «плохая девочка» любит фитнес и мужчин

Природная стихия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
18 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Торговые, Пурвциемс
Продают Торговые, Пурвциемс 1 800 000 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
EKSPORTA MENEDŽERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
PĀRDOŠANAS INŽENIERIS/-E
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 