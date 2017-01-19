Россиянин Янис Шкабарс бросился в пылающий дом ради кошки и собаки

ЧП произошло в России, в городе Пермь. В одной из квартир жилого дома произошёл пожар. Хозяин утверждает, что дважды просил пожарных спасти его питомцев, которые в момент возгорания находились в квартире одни. Когда спасатели ему отказали, хозяин принял решение броситься в огонь самому.

Спасение четвероногих очевидцы сняли на видео, на котором видно, как заботливый мужчины выносит из квартиры кота и собаку, бережно кладёт их на землю и изо всех сил пытается реанимировать домашних животных, делая им искусственное дыхание и массаж сердца.

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Житель Перми с латышскими именем и фамилией Янис Шкабарс рассказал порталу Life.ru о произошедшем:

«Я побежал к дому, там пожарным говорю, что у меня дома собака с котом, они говорят, мол, им людей надо спасать. А там людей на тот момент уже не осталось.

Я попросил ещё раз, мол, вы в маске — зайдите, второй этаж, невысоко же. Но спасатель махнул рукой, тогда я психанул и сам побежал.

В квартире ничего не было видно, я на телефоне фонарик включил. Увидел собаку с кошкой, лежащих рядом на полу, собака признаки жизни ещё какие-то подавала, а кот уже нет. Я схватил обоих на руки и побежал вниз, по пути сбил пожарного на ходу. Выбежав на улицу, я стал делать собаке и коту искусственное дыхание и непрямой массаж сердца».

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Портал сообщает, что старания и риск Яниса не оказались напрасными - собака породы той-терьер по кличке Мартин пришла в себя. Кота, к сожалению, спасти не удалось.

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