Facebook запретил RT публиковать материалы во время инаугурации Трампа

Социальная сеть Facebook ввела временный запрет для англоязычной страницы телеканала RT на публикацию сообщений, содержащих ссылки, картинки и видео, на в социальной сети. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Введенный запрет не распространяется на публикацию текстовых сообщений. Срок блокировки истекает 21 января в 10:25 утра по московскому времени. Таким образом, она распространяется на время проведения инаугурации избранного президента США Дональда Трампа – церемония должна завершиться 20 января в 19:30 по латвийскому времени.

Сообщается, что соцсеть ввела ограничения на публикацию материалов после трансляции пресс-конференции президента США Барака Обамы. Как предположили представители RT, Facebook ошибочно определил, что у канала отсутствуют права на эту трансляцию. Так, соцсеть могла по ошибке определить, что RT нарушает права другого СМИ из-за совпадения транслируемых кадров.

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Согласно сообщению, опубликованному на странице RT, представители канала работают над тем, чтобы решить возникшую проблему.

В качестве альтернативы пользователям предлагается следить за новостями в Twitter, через мобильное приложение или на сайте канала.

Напомним, на днях стало известно, что Facebook в ближайшее время запустит в Германии представленный ранее механизм для фильтрации фейковых новостей. Осенью этого года в Германии пройдут выборы, и многие официальные лица, включая канцлера Ангелу Меркель, неоднократно заявляли о том, что не исключают попыток повлиять на исход этих выборов со стороны России. При этом ранее Facebook обвиняли в том, что распространение фейковых новостей в соцсети перед выборами президента США повлияло на исход голосования и привело к победе Дональда Трампа.

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