Не Сахалине пациентке выплатят более 20 тысяч евро за удаление здоровой почки

По мнению суда, здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

На Сахалине местная областная больница заплатит пациентке 20 561 евро за врачебную ошибку.

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, у медиков не было достаточных оснований для проведения операции. В результате хирургами была повреждена правая почка пациентки. Спустя некоторое время орган пришлось удалить.

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Согласно постановлению суда первой инстанции, здоровью женщины причинили тяжкий вред. Компенсация морального вреда пациентки составила 20 561 тысяч евро.

Руководство лечебного учреждения обжаловало постановление Южно-Сахалинского городского суда, после его дело было рассмотрено в облсуде, который оставил это решение в силе.

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