Не Сахалине пациентке выплатят более 20 тысяч евро за удаление здоровой почки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/Scanpix

По мнению суда, здоровью женщины был причинен тяжкий вред.

На Сахалине местная областная больница заплатит пациентке 20 561 евро за врачебную ошибку.

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, у медиков не было достаточных оснований для проведения операции. В результате хирургами была повреждена правая почка пациентки. Спустя некоторое время орган пришлось удалить.

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Согласно постановлению суда первой инстанции, здоровью женщины причинили тяжкий вред. Компенсация морального вреда пациентки составила 20 561 тысяч евро.

Руководство лечебного учреждения обжаловало постановление Южно-Сахалинского городского суда, после его дело было рассмотрено в облсуде, который оставил это решение в силе.

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