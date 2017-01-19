В Тегеране обрушилось 17-этажное здание; погибли десятки пожарных

 

Фото: AP/LETA

По меньшей мере 30 пожарных погибли в Тегеране в результате вспыхнувшего сегодня пожара в высотном здании, которое позже обрушилось. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что в результате вспыхнувшего в высотном здании пожара пострадали порядка 40 человек.

Возгорание возникло в 17-этажном торговом комплексе «Пласко», построенном 50 лет назад на улице Джомхури в центре иранской столицы. Огонь вспыхнул на девятом этаже и достаточно быстро охватил всю верхнюю часть комплекса. В результате строение обрушилось.

Фото: AP/LETA

После пожара в Тегеране рухнуло 17-этажное здание

Фото: После пожара в Тегеране рухнуло 17-этажное здание0

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На месте происшествия работают пожарные и спасатели, которым во время удалось эвакуировать многих находившихся в «Пласко» сотрудников и посетителей. Медицинские учреждения принимают пострадавших.


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