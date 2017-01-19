Трамп собрал 100 миллионов долларов пожертвований на свою инаугурацию

Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию больше средств, чем какой-либо президент до него. Праздничные мероприятия, приуроченные к введению его в должность главы государства, начинаются уже 19 января.

Избранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 миллионов долларов частных пожертвований, больше чем любой другой президент до него. Об этом в четверг, 19 января, сообщает агентство AP, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии и Исследовательской службы конгресса. Так, на введение в должность Барака Обамы в 2009 году было собрано 55 миллионов, в 2013-м - 43 миллиона долларов.

Большая часть средств предоставлена крупными компаниями, в том числе Chevron и Boeing, пожертвовавшими шести- и семизначные суммы.

При этом президентский инаугурационный комитет ограничивает отдельное пожертвование суммой в 1 миллион долларов, а также не принимает взносы от организаций, официально зарегистрированных на федеральном уровне как лоббисты.

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Собранные частные средства идут на организацию баллов, традиционного парада, установку больших экранов для публичного просмотра церемонии введения в должность президента, а также, например, установки мобильных туалетов. Неиспользованные средства после инаугурации, как правило, передаются благотворительным организациям.

Празднества начинаются уже 19 января

Праздничные мероприятия, приуроченные к инаугурации президента США, начинаются в Вашингтоне уже 19 января. Во второй половине дня Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Майк Пенс возложат венки к мемориалу погибшим солдатам на Арлингтонском кладбище.

Позже в Вашингтоне пройдет концерт с участием звезд кантри-музыки.

Церемония инаугурации состоится в столице США 20 января. Десятки депутатов от Демократической партии ранее заявили, что намерены ее бойкотировать. 20 января в Вашингтоне также должен пройти многотысячный «марш женщин», направленный против нового президента США.

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