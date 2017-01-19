Трамп собрал 100 миллионов долларов пожертвований на свою инаугурацию

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию больше средств, чем какой-либо президент до него. Праздничные мероприятия, приуроченные к введению его в должность главы государства, начинаются уже 19 января.

Еще по этой теме

Избранный президент США Дональд Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 миллионов долларов частных пожертвований, больше чем любой другой президент до него. Об этом в четверг, 19 января, сообщает агентство AP, ссылаясь на данные Федеральной избирательной комиссии и Исследовательской службы конгресса. Так, на введение в должность Барака Обамы в 2009 году было собрано 55 миллионов, в 2013-м - 43 миллиона долларов.

Большая часть средств предоставлена крупными компаниями, в том числе Chevron и Boeing, пожертвовавшими шести- и семизначные суммы.

При этом президентский инаугурационный комитет ограничивает отдельное пожертвование суммой в 1 миллион долларов, а также не принимает взносы от организаций, официально зарегистрированных на федеральном уровне как лоббисты.

Реклама

Собранные частные средства идут на организацию баллов, традиционного парада, установку больших экранов для публичного просмотра церемонии введения в должность президента, а также, например, установки мобильных туалетов. Неиспользованные средства после инаугурации, как правило, передаются благотворительным организациям.

Празднества начинаются уже 19 января

Праздничные мероприятия, приуроченные к инаугурации президента США, начинаются в Вашингтоне уже 19 января. Во второй половине дня Дональд Трамп и кандидат в вице-президенты Майк Пенс возложат венки к мемориалу погибшим солдатам на Арлингтонском кладбище.

Позже в Вашингтоне пройдет концерт с участием звезд кантри-музыки.

Церемония инаугурации состоится в столице США 20 января. Десятки депутатов от Демократической партии ранее заявили, что намерены ее бойкотировать. 20 января в Вашингтоне также должен пройти многотысячный «марш женщин», направленный против нового президента США.

Еще по этой теме
Посол США в Латвии посетит церемонию инаугурации Трампа

Посол США в Латвии посетит церемонию инаугурации Трампа

В Гамбиии объявили о чрезвычайном положении за 2 дня до инаугурации Трампа

В Гамбиии объявили о чрезвычайном положении за 2 дня до инаугурации Трампа

Инаугурация Трампа. Бойкот объявили 50 демократов

Инаугурация Трампа. Бойкот объявили 50 демократов


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Ropaži, 122800 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 43500 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 249000 EUR

reklama.vesti.lv

Не для впечатлительных! Ботокс превратил красотку в чудовище Wo&Men

Не для впечатлительных! Ботокс превратил красотку в чудовище

Юлия Высоцкая: Я всегда плачу Showbiz

Юлия Высоцкая: Я всегда плачу

8 ваших любимых продуктов, которые скоро просто исчезнут! Wo&Men

8 ваших любимых продуктов, которые скоро просто исчезнут!

Вода может способствовать развитию умственных способностей Hi-Tech

Вода может способствовать развитию умственных способностей

Упс! «Шалунишка» Юлия Началова переборщила с обнажением Showbiz

Упс! «Шалунишка» Юлия Началова переборщила с обнажением

TVNET спрашивает

Вы рассчитываете на государственную пенсию на старости лет? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
ASSISTANT
ASSISTANT
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
KORPORATĪVO KLIENTU MENEDŽERI/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 