Экс-президента Виктора Януковича могут объявить в международный розыск. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на начальника Укрбюро Василия Неволю.

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«Я так думаю, что до конца текущего месяца будет решение. Заседание комиссии будет 26 - 29 января. По инсайдерской информации, данный вопрос там будет рассмотрен», - сказал Неволя.

Кроме того, как уверяет Неволя, в Интерполе так долго изучают вопрос возобновления международного розыска из-за активной работы адвокатов Януковича.

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Напомним, в январе 2015 года Интерпол уже объявлял в международный розыск Януковича, но в январе 2016-го Интерпол вычеркнул Януковича из списка разыскиваемых людей.

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