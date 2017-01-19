«Макдоналдс» впервые за полвека изменит рецепт Биг-Мака

 

Фото: AP/Scanpix

Американская сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» впервые за 50 лет с момента создания Биг-Мака изменит его рецепт. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Компания представит два новых варианта гамбургера под названием Mac Jr. и Grand Mac. В Mac Jr не будет булочки посередине, туда положат одну котлету вместо двух. Его энергетическая ценность составит 460 калорий (оригинальный Биг-Мак содержит примерно 540 калорий).

Grand Mac будет в полтора раза больше стандартного Биг-Мака. Его энергетическая ценность равняется 860 калориям. Оба вида гамбургеров будут выпущены ограниченными партиями.

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«Это неплохая идея, потому что клиенты заявляют, что им нужен более разнообразный выбор, особенно в плане размера порций»,

— отметил аналитик ресторанной индустрии Бонни Риггс (Bonnie Riggs).

В ноябре 2016 года в США скончался создатель Биг-Мака Джим Деллигати. Ему было 98 лет.

Биг-Мак был создан в Америке в 1967 году. Он представляет собой сандвич с двумя котлетами, сыром, соленым огурцом и салатными листьями. Для гамбургера используется булочка с кунжутом, разрезанная на три части.

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