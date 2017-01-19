Литовский суд вызвал Горбачева на допрос

Окружной суд Вильнюса направил бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку по делу о событиях 13 января 1991 года в столице Литвы, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек. Об этом председатель судейской коллегии Айнора Корнелия Мацявичене сообщила в четверг агентству BNS.

По словам судьи, повестка была отправлена почтой на адрес Фонда Горбачева. В суд вернулось уведомление о том, что адресату лично вручили послание 28 декабря 2016 года. На полученной бумаге стоит подпись Горбачева, утверждает Мацявичене.

В повестке говорится, что Горбачева планируют допросить по делу в качестве свидетеля и 85-летний политик может дать показания в формате видеоконференции.

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Между тем сам Горбачев заявил Life.ru, что он не получал никаких уведомлений от Окружного суда Вильнюса. Экс-президент отметил, что не собирается свидетельствовать по делу о событиях 26-летней давности.

«Это ерунда. В прессе я вижу, что меня вызвали, но я ничего не получал. Если бы даже я получил, то никуда бы не поехал.

Что за безобразие? Почему я должен ехать? Я отвечал за всю страну, и почему я должен ехать по вызову? Смешно как-то. Я не участвовал, не давал разрешения. Когда все это выявилось, началась разборка. Нет у меня для них свидетельств, и они это знают, потому что я в прессе дал. Весь мир знает, а они не знают», - возмутился Горбачев.

Это не первая попытка литовских властей допросить Михаила Горбачева по этому делу. В 2011 году Генпрокуратура Литвы обращалась к российским должностным лицам с просьбой дать возможность задать бывшему президенту вопросы по делу о событиях 13 января 1991 года. Тогда тоже говорилось, что Горбачева хотят опросить в качестве свидетеля.

Год назад Генпрокуратура Литвы сообщила, что Москва ответила отказом на просьбу литовских прокуроров провести допрос бывшего президента СССР, сославшись на Конвенцию Совета Европы от 1959 года «О взаимопомощи в уголовных делах», в которой говорится, что правовая помощь не предоставляется, если это может повредить суверенитету или безопасности страны.

В октябре 2016 года окружной суд Вильнюса в очередной раз принял решение допросить Горбачева в качестве свидетеля.

Верховный Совет Литвы 11 марта 1990 года заявил о восстановлении независимости республики, однако власти СССР объявили это решение противоречащим Конституции. В январе 1991 года в Литве начались акции протеста, после чего в республику направили бойцов спецподразделений и частей ВДВ. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений митингующих с военными в районе телецентра погибли 14 человек, более 600 получили ранения.

Госдума ранее в специально выпущенном заявлении назвала судебное разбирательство в Литве «политическим процессом в худших традициях «карательной юстиции», который никак не связан с защитой прав и свобод человека». Однако в МИДе Литвы категорически отрицали политический характер процесса. Дипведомство заявило, что «именно Россия пытается политизировать процесс» и не отвечает на просьбу Вильнюса о правовой помощи в расследовании.

Рассматриваемое судом с начала 2016 года дело является крупнейшим в истории судебной системы Литвы по числу включенных в него лиц и по своему объему.

9 января 2017 года суд Вильнюса приступил к опросу пострадавших. В материалах дела их насчитывается около 500, отмечает ТАСС.

В списке обвиняемых по делу - более 60 лиц, в том числе экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов,

бывший командир группы «Альфа» Михаил Головатов, начальник Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик.

На скамье подсудимых два человека - ветеран вооруженных сил, полковник запаса, гражданин РФ Юрий Мель, в марте 2014 года задержанный в Литве, куда он легально въехал из Калининградской области, а также проживающий в Вильнюсе гражданин России бывший военный Геннадий Иванов.

По данным следствия, лейтенант советской армии Юрий Мель 13 января 1991 года по приказу начальника танкового полка в составе колонны из четырех боевых машин командовал танком, прибывшим к вильнюсской телебашне. Танк Меля некоторое время простоял на месте и по приказу командования совершил три холостых выстрела. Этот факт на допросе в суде в прошлом году Мель признал, однако он подчеркнул, что выполнял приказ. Виновным в совершении преступлений против человечности и военных преступлений россиянин себя не признал и не согласился со всеми выдвинутыми против него обвинениями.

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