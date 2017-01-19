Эстонские пенсии будут зависеть не от зарплаты, а от стажа. А когда в Латвии?

Сегодня правительство Эстонии приняло решение, в соответствии с которым размер пенсии I ступени будет зависеть не от зарплаты, как прежде, а от трудового стажа.

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«Наша задача - дать людям чувство уверенности в том, что в старости они будут защищены от бедности. Это значит, что пенсионная система должна гарантировать достаточный доход вне зависимости от размера зарплаты», - заявила министр социальной защиты Кайа Ива.

Для того, чтобы обеспечить солидарность пенсий, Кабинет правительства решил изменить формулу расчета пенсий.

Это означает, что вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты будет накапливаться так называемая стажевая часть, которая зависит от количества проработанных лет.

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«Результатом станет пенсионная система, которая будет состоять из зависящей от солидарности первой, зависящей от социального налога второй и добровольной, основанной на вкладе самого человека третьей ступени», - пояснила министр.

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