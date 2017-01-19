Кремль заявил о готовности к ядерному разоружению

Izvēlies atbildi

Рассчитываю только на свои личные сбережения 5%

Я не такой наивный 9%

В лучшем случае дадут пособие по старости 100 евро 21%

Конечно, я всю жизнь работал и платил налоги 60%

Зарабатываю пенсию за рубежом, она точно будет 2%