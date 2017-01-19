Кремль заявил о готовности к ядерному разоружению

Кремль не согласился с заявлением американского президента Барака Обамы по поводу нежелания России выполнять условия договора о сокращении ядерных вооружений, пишет Reuters.
Сообщается, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда была готова рассмотреть вопрос относительно пропорционального сокращения ядерного оружия.
«Российская сторона всегда выступала за пропорциональный и справедливый процесс ядерного разоружения», – сказал Песков.
«Он (процесс ядерного разоружения – ред.) не может быть непропорциональным», – добавил он.
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