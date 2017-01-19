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Президент Туниса Бежи Каид эс-Себси принял решение продлить еще на месяц режим ЧП в стране, сообщается в четверг на официальной странице администрации президента в Facebook.

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Тунис в 2015 году столкнулся с рядом резонансных терактов, после которых власти страны приняли решение ввести режим ЧП для поддержки работы сил безопасности.

«Президент решил объявить вновь о режиме ЧП сроком на месяц, начиная с 17 января 2017 года»,

— говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение принято после консультаций эс-Себси с главой правительства и спикером парламента по поводу национальной безопасности, ситуации на границах и в регионе.

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